Equitazione: il concorso internazionale al Solaro di Sanremo inizia nel segno degli stranieri

Subito nel segno degli stranieri il concorso internazionale di equitazione iniziato questa mattina sul campo del Solaro di Sanremo.

Nella C135, un solo italiano nei primi sette. Si è imposto il francese Laurent Calcus che in sella a Beleen Dream ha preceduto lo sceicco del Qatar Khalifa Al Thani su Iereland Vdl. Terzo Ignace Marc Emile Philips, belga, su Lmd Marco. Quarto, e primo degli italiani, il bresciano Massimo Tonali, quindi i francesi,Olivier Bergonzi, e Fanny Guerdat Skalli,sesta e settima, con un altro a cavallo, prima di arrivare all'ottavo posto dell'italianissima Chantal Klingenberg, napoletana tesserata per la piemontese Madonnina.

Il fuoriclasse Ignace Marc Emile Philips (a Sanremo in trent'anni ha vinto 7 Gran Premi!) si è imposto nella Cavalli di 6 anni in sella a Orlando precedendo Camilla Bassan, di Bernate Ticino (Milano), e... se stesso. Infatti, con un altro cavallo, Ignace si è piazzato terzo. Quarta la sua ex allieva Vittoria Fuser, 24 anni figlia dell'ex calciatore di Torino, Milan, Parma e Roma che ha anche vestito per 25 volte la maglia della Nazionale italiana. Vittoria è tuttora considerata una grande promessa dell'equitazione italiana anche se ha un po' rallentato per completare gli studi. In carriera ha vinto uno Csio Young Riders, la Coppa delle Nazioni in Olanda ed è stata terza al Global Tour a Londra. Si è appena laureata in Economia e lavora pure, in un ristorante.

"Mi piace tantissimo - spiega – ed è per me una importante esperienza. Ora ho un giovane cavallo che sto portando avanti. Per il futuro vedremo". Vittoria, che vive a Costigliole d'Asti ed è tesserata con l'Asd I Tulipani di Cellarengo (Asti), dovrà scegliere se continuare con i cavalli, darsi alla ristorazione oppure a un'attività congrua con la laurea conseguita.

La macchina organizzativa messa in piedi dalla Società Ippica Sanremo e dalla presidente Maria Grazia Valenzano Menada e collaboratori è entrata a pieno regime. Volti nuovi anche nella segreteria del concorso, un settore importantissimo per lo svolgimento della manifestazione. La presiede Sylvia Ferrari coadiuvata, anche se solo per oggi, da Carolina Ciampi. Il concorso continua con altre gare per tutto il pomeriggio. Ingresso gratuito.

Nelle foto: Vittoria Fuser e il campo ippico