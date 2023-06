2010, 2012 e 2013 della Polisportiva Vallecrosia Academy al Torneo Nazionale di Verona (Foto)

Buoni risultati per la Polisportiva Vallecrosia Academy che domenica scorsa ha partecipato alla seconda giornata del Trofeo Nazionale di Verona con le leve 2010, 2012 e 2013, impegnate, nello step successivo, in competizioni molto difficili ed agguerrite.

“I mister hanno sostenuto i ragazzi, che lottando con grinta e determinazione hanno affrontato le gare molto attivamente” - commenta mister Francesco Lapa, responsabile della leva 2013 - “Grandissima soddisfazione per le prestazioni di gioco molto gratificanti dei miei ragazzi. Abbiamo dominato e creato tante occasioni da goal. Sono stati tanti anche i complimenti ricevuti dalle altre società, dai tecnici e dai dirigenti per il valore dimostrato”.

Mister Daniele Ventura, responsabile della leva 2010, a riguardo afferma: “Con questa manifestazione si chiude un anno intenso di lavoro. I ragazzi hanno ben figurato a tratti, strappando i complimenti, per il gioco mostrato, degli addetti ai lavori presenti alla manifestazione. Complessivamente sono soddisfatto, anche se i ritmi di intensità che abbiamo a tratti sostenuto non fanno ancora parte del nostro patrimonio calcistico ed è per questo che lavoreremo nel prossimo futuro: per raggiungere o avvicinarsi a quei livelli di agonismo”.

Mister Davide Pagliuca, responsabile della leva 2012, aggiunge: “Ho sostenuto fermamente la nostra partecipazione a questa importante manifestazione. I numeri complessivi e la qualità tecnica riscontrata hanno fatto sì che i miei ragazzi si potessero rapportare ad altissimi livelli. Sono soddisfatto perché i ragazzi sono usciti arricchiti da questa esperienza che rimarrà un ricordo molto positivo”.

“Al di là del risultato finale, è sempre molto emozionante potersi trovare all’interno di una manifestazione che vede la partecipazione di così tante società dilettantistiche e professioniste e potersi confrontare con altre realtà calcistiche" - dice la Polisportiva Vallecrosia Academy - “I ragazzi sono stati entusiasti di potersi misurare con coetanei provenienti da tutta Italia. Un’occasione che andrà sicuramente ad arricchire il bagaglio di esperienza di ognuno di loro. Ringraziamo la società organizzatrice per l’ottima accoglienza e l’organizzazione generale. Un ringraziamento va ai nostri dirigenti che, sempre preziosi e attivi, hanno accompagnato con solerzia e presenza ogni passo dei nostri atleti. Infine, ringraziamo i genitori sempre disponibili ad accogliere le proposte della società, i quali sostengono con la presenza sia fisica che emotiva, sempre costante, i propri figli".