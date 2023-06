Alluvione in Emilia Romagna: il cuore della comunità di Taggia invia oltre 20 quintali di provviste

Oltre 20 quintali di provviste sono stati inviati alle popolazioni colpite dall'alluvione in Emilia Romagna, grazie al Lions Club e Croce Verde di Arma di Taggia. La raccolta alimentare ha visto impegnati i volontari il 27 maggio, presso lo Spazio Conad e il Carrefour di via Stazione.

Tanta la partecipazione che ha portato a raccogliere generi alimentari, prodotti per l'igiene personale e prodotti per l'igiene della casa. Tutto il materiale è stato stoccato nel magazzino della Croce Verde e poi caricato sul Camion della Protezione Civile Alpini, ed è stato consegnato direttamente a Cesena all'Associazione “Bottega della Vita”.



L'attività di smistamento è ora curata dal Banco Alimentare di Cesena che ha ringraziato gli enti tabiesi per l'importante aiuto ricevuto: "Ringraziamo la cesenate Silvia Macori (Bottega della vita) che ha favorito il contatto con la comunità ligure e in particolare con la signora Carla Fiuzzi, Mino Casagrande e il presidente Aurelio Negro dei Lions di Arma di Taggia e il Presidente gruppo alpini Sig Gianni Badano. Il Banco di solidarietà di Cesena ha già iniziato la distribuzione dei prodotti insieme a carte prepagate da 250 € per la spesa alle prime 41 famiglie alluvionate segnalate da volontari e cittadini e nei prossimi giorni inizierà l’erogazione di un rimborso per acquisto elettrodomestici grazie alla raccolta fondi Alluvione Donacibo (iban IT12A0707024001036000861866) e al contributo di Fondazione Romagna solidale".





"E' il cuore che sostiene le Associazioni di volontariato, che permette queste sinergie che a loro volta permettono di realizzare risultati eccezionali!" - commentano da Taggia.