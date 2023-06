Truffa digitale, nel mirino i clienti di Monte dei Paschi anche nell'Imperiese

In questi giorni infatti sui cellulari di molti correntisti Mps della provincia di Imperia è arrivato - e sta continuando ad arrivare - un sms truffaldino, con il quale si cerca di convincere la vittima che la sicurezza del suo conto sia in pericolo.

E non mancano, ovviamente, le raccomandazioni della polizia postale: “Nel caso in cui vi arrivasse il messaggio, a nome BancaMPS, vedrete scritto 'accesso anomalo al proprio Digital Banking' con l'ora esatta e un link allegato che vi rimanderà alla pagina fasulla di Digital Banking. Come riconoscere se è una trappola? Semplice, la Banca non manda mai link da cliccare negli SMS”.