Dalla scuola primaria di Taggia importante donazione con Mercato Riciclo, la parola ai bambini (foto e video)

Questa mattina la donazione alla presenza di una rappresentanza dei bimbi del CCR: Manuel Cecconato, Francesco Clozza, Alessio Palagi, Laura Calvini, Cecilia Arnaldi, Camilla Cane. Con loro la vice preside Valeria Lanteri, le insegnanti, gli assessori Manuel Fichera e Barbara Dumarte e per l'ente beneficiario, la dott.ssa Angela Rottino, responsabile educativa della struttura di piazza Gastaldi e in rappresentanza della presidente Sara Tonegutti.

I veri protagonisti sono stati ancora una volta i bimbi. Emozionati e visibilmente orgogliosi per il risultato hanno consegnato la donazione. Una attività che come ci hanno raccontato gli ha fatto capire quanto sia importante riciclare per aiutare la Terra. Come hanno sottolineato gli adulti, con questo mercatino è stato fatto del bene due volte, sia per l'aspetto sociale, aiutando dei bimbi e delle famiglie meno fortunate, sia facendo del bene all'ambiente e quindi a tutta la comunità di Taggia.