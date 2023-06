Target: Laboratorio Lunamante, una storia iniziata settant’anni fa

Fondata nel 1949 da Antonio Cannoletta e Maria Cassanello, l’azienda affonda le sue radici in un piccolo laboratorio al primo piano dell’antica via romana che attraversa la città di Sanremo.Nel 2019 nasce da questa storica realtà il progetto del Laboratorio Lunamante, un atelier di gioielleria artigianale che grazie ad Emanuele, nipote di nonno Antonio, mira a divulgare e difendere una disciplina artistica propria dell’identità nazionale.

Ispirato alla tradizione e influenzato dagli echi della storia locale, il Laboratorio Lunamante è uno spazio creativo dove la materia si anima di ricordi, passioni ed emozioni trasformandosi in opere cariche di sentimento e significato. Il titolare, Emanuele Cannoletta conduce l’aspetto progettuale e realizzativo di ogni opera. Emanuele è laureato in architettura e diplomato all’Accademia di arti orafe di Firenze. Da sempre affascinato dall’oblio, ricerca l’equilibrio delle sue opere nella fusione di estetiche contrapposte, sposando tecniche antiche e materiali inusuali con tecnologie attuali.

Oggi Emanuele è affiancato dalla moglie e insieme creano dei gioielli contemporanei che rompono gli schemi tradizionali dell’estetica, tuttavia il laboratorio è specializzato nella realizzazione di oggetti su misura. Tutti i loro gioielli sono frutto di una ricerca personale che nasce con la progettazione e cresce seguendo i processi di lavorazione artigianale.

I clienti sono molto attenti al significato del gioiello che intendono far realizzare in laboratorio, cercano infatti un oggetto che racconti una storia, un evento o uno stato d’animo. Il sogno di Emanuele è quello di poter tramandare la sua passione e le sue conoscenze per portare avanti l’artigianato Made in Italy e queste particolari tecniche che si stanno ormai perdendo.

(Riprese e montaggio Matteo Giovannini)

