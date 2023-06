Rugby: a Sanremo la seconda edizione del ‘Young Lions 7 Championship’ (foto)

Al campo di Pian di Poma è andata in scena la seconda edizione del torneo di rugby a 7 ‘Young Lions 7 Championship’ al quale hanno preso parte circa quaranta tra ragazzi e ragazze suddivisi in categorie tra le annate 2007 e 2010. Un’occasione per gli atleti del Sanremo Rugby di chiudere in bellezza la stagione sportiva 2022/2023 giocando insieme a ragazzi della scuola media di Borgio Verezzi con la quale è stata avviata una collaborazione destinata a proseguire nel tempo.



“Lo scopo del torneo è la promozione della specialità olimpica rugby seven nel solco dello sviluppo avviato dalla FIR, movimento al quale anche anche la nostra società intende partecipare - dichiara Alberto Ferrara, coordinatore dell’attività scolastica per il Sanremo Rugby - e consentire ai nostri ragazzi di trarre dal dinamismo garantito dal rugby a 7 un’ulteriore occasione di divertimento”.

Alla conclusione del torneo sono stati premiati con una targa i tre atleti che si sono distinti nelle singole categorie e la squadra selezionata i cui componenti hanno ricevuto una maglia con il logo della manifestazione.



“Tutto perfetto, complimenti al Sanremo Rugby per la splendida società - ha commentato il prof. Massimiliano Grassadonio della scuola media di Borgio Verezzi - proveremo a fare qualcosa anche ad Albenga il prossimo anno”.