Pallavolo: termina con ottimi risultati la stagione dell'Imperia Volley, il bilancio della dirigenza

Si è chiusa con la gara di ieri sera relativa alla finale per il 5° e 6° posto del campionato di Seconda Divisione, la stagione ufficiale dell’Imperia Volley.

Undici i campionati organizzati dalla FIPAV e due quelli del CSI, a cui bisogna aggiungere l’attività promozionale delle categorie S3 con la partecipazione alle tappe del Tour Scipione che ha visto impegnati/e i nostri atleti/e nella stagione 2022/23. Nelle sole gare di campionato 188 volte gli atleti/e dell’Imperia Volley sono scesi/e in campo.

Positivi i risultati ottenuti:

• Il mantenimento da parte di entrambe le formazioni della Serie D Regionale

• Un titolo di campione territoriale con la formazione U17M

• Un titolo di vice - campione territoriale con la formazione U18F

• La convocazione di tre atleti al Club Italia Allargato

• La convocazione di due atlete nella rappresentativa territoriale.

A conclusione di questa annata, che ci ha visti portare a termine per il secondo anno consecutivo anche il progetto con la ANFASS Onlus IM Imperia che ha permesso a ragazzi con disabilità motoria, intellettiva e relazionale di partecipare all’attività di pallavolo, come consiglio direttivo vogliamo ringraziare tutti i giocatori e le giocatrici che con il massimo impegno hanno onorato i colori dell’Imperia Volley, i tecnici e i preparatori che hanno saputo gestirli e forgiarli come ragazzi e giocatori, i loro accompagnatori, i genitori che sono sempre stati disponibili con la società e i bravissimi e puntuali arbitri associati e segnapunti.