Ginnastica: a Rimini e Loano gran finale di stagione per atlete e istruttori della Riviera dei Fiori (Foto)

Gran finale di stagione e tante soddisfazioni per il tecnico Lorenza Frascarelli e le sue ginnaste della Riviera dei Fiori. Giovane, ma una vita vissuta in palestra, con la sua grande passione e le sue capacità e competenze tecniche, ha saputo guidare le sue ginnaste per l'intera stagione, ormai giunta al termine, con due importanti appuntamenti che hanno regalato grandi emozioni e numerose medaglie.

Dal 26 al 28 maggio scorsi a Rimini, si sono svolte le finali nazionali di ‘Ritmica Europa’ che, in collaborazione con l’ente di promozione sportiva Acsi, ha proposto un evento che coinvolge da anni centinaia di ginnaste provenienti da tutta Italia. Una gara prestigiosa con un programma difficile ed interessante che permette di arricchire gli esercizi con elementi di più alto valore tecnico. Uno stimolo che ha portato tutte le ginnaste sul podio: Marie Panizzi vince nella categoria Gold 2a fascia, Esmeralda Caporusso terza nel Gold 3a fascia, Giulia Carrera terza nel Gold 4a fascia, Sofia Pugachev seconda nel master 3a fascia ed Eleonora Oggero terza nel master 3a fascia.

A completare la squadra le ginnaste Alessia Cirone, Laura Garibaldi, Alice Iaria e Alice Frascarelli. A causa di qualche piccolo errore hanno mancato il podio, spesso per pochi decimi di punto. A fine competizione la media dei punteggi ottenuti dalle ginnaste ponentine è risultata la migliore in assoluto, con la conquista del ‘Trofeo Ritmica Oltremare’.

Sempre la ritmica, Il 3 e 4 giugno a Loano, è scesa in pedana nel 2° torneo nazionale ‘Riviera delle Palme’, ben organizzato da Arteginnastica e Gymnica Loano. Numerose le società partecipanti, con ginnaste di alto livello nelle varie fasce di età previste. In questo torneo erano previste classifiche assolute e di specialità.

Buoni i risultati ottenuti nel livello LD con Alice Frascarelli 4a assoluta e bronzo alla palla, Esmeralda Caporusso bronzo al nastro e Marie Panizzi 7a classificata. Per il livello LE categoria esordienti, Sofia Pugachev ottiene un 2° posto nella classifica assoluta con un oro al nastro e un argento al cerchio. Nelle senior, Giulia Carrera 3a assoluta con argento al cerchio e bronzo alla palla. Nelle junior Giada Caridi si è classificata 4 al nastro.

Sempre Giada, ha preso parte (in forza di un prestito deciso per questa tipologia di gara) anche alla prova di squadra con l’esercizio alle 10 clavette, classificandosi al 3° posto con le compagne di squadra della Arteginnastica di Finale Ligure. La gara d’insieme è stata un buon test in preparazione alle finali nazionali in programma a Folgaria (TN) dal 9 all’11 giugno. Infine nel Gold, Eleonora Oggero ha ben figurato ottenendo un 6° posto nella classifica assoluta, un argento al nastro e un 4° posto al cerchio.

Un gran finale di stagione a conferma che il duro lavoro, il costante impegno negli allenamenti, ,la passione e le capacità che ginnaste e tecnici dimostrano di avere,ripaga degli sforzi e dei sacrifici fatti durante l'anno. Buono il lavoro svolto nella sezione ritmica dall’intero staff tecnico societario che segue il nostro numeroso vivaio. Con Lorenza e Alice Frascarelli completano il team: Monia Stabile, Daniela Breggion. Andrea Vittoria Rosso, Ilaria Cavicchia, Arianna Twiss e Vittoria Arieta.

La Ginnastica Riviera dei Fiori durante il periodo estivo continuerà la preparazione per creare i nuovi esercizi di gara per partecipare in autunno alle varie prove del calendario nelle quattro sezioni olimpiche della FederGinnastica.

“I nostri progetti multisport dei centri estivi aperti a tutti i giovani in età compresa tra i 6 e 14 anni – evidenzia la società ponentina - da quest’anno verranno proposti in collaborazione con la Polisportiva dei Fiori 2.3 .Dal 26 giugno al 28 luglio verranno riproposti per la 6 edizione gli Educamp Coni su Sanremo e Taggia, Per informazioni si può scrivere un messaggio Whatsapp al 3664125027 o una mail a polisportivadeifiori23@gmail.com.