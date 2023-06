Equitazione: da domani a domenica al campo ippico di Sanremo anche uno sceicco del Qatar

Uno sceicco del Qatar, Khalifa Al Thani, è fra i protagonisti, da domani a domenica, del Concorso internazionale di equitazione di Sanremo. Manifestazione che raddoppierà con un altro concorso la prossima settimana, dal 15 al 18, ed è stata chiamata, come da tradizione, ‘Jumping Sanremo’.

E' il fiore all'occhiello fra le molte iniziative e gare organizzate dalla Società Ippica Sanremo. Sono impegnati centocinquanta concorrenti e duecentocinquanta cavalli provenienti da Belgio, Brasile, Egitto, Francia, Georgia Germania, Qatar, Principato di Monaco, Arabia Saudita, Svizzera, Slovenia, Croazia oltre che dall'Italia.

Fra i nomi di rilievo (e di richiamo) ci sono proprio quelli di Sheikh Khalifa Al Thani, della famiglia regnante del Qatar, con il compagno e Khalid Ali Al Abda, l'ex campione italiano e azzurro Natale Chiaudani, Marco Pellegrino, che nelle ultime settimane vanta uno score eccezionale: sette gare vinte consecutivamente. E ancora Ignazio Uboldi e gli stranieri Ignace Philips (belga), il francese Laurent Calcus e il saudita Abdullah Alsharbatly.

La Società Ippica Sanremo mette in campo il suo istruttore e cavaliere di punta Felipe Nagata Coutinho Mendonca, brasiliano. Ottimi i risultati da lui conseguiti in passato: ha vinto più volte anche sul campo del Solaro. Poi ci sono Pietro Acchiardi, Giulia e Camilla Rossi, Viola Bartoli, Marie Eder Ferrero. Nelle categorie aggiunte (nazionali) figurano i giovanissimi Ginevra Saluzzo Madafferi, Rinaldo Federico, Adriana Athena Ladow, Eva Ardatovskaya e Desirée Furst.

"Siamo molto soddisfatti - spiega la presidente della Società Ippica Sanremo Maria Grazia Valle Valenzano Menada - per la bravura dei concorrenti che partecipano a questo concorso. Aspettiamo, qui al campo ippico, i sanremesi, altri della provincia e turisti. Avranno la possibilità di ammirare campioni e cavalli di pregio. Lo spettacolo è assicurato".

L'ingresso al Solaro è libero a differenza di concorsi analoghi che si svolgono in tutto il mondo. I soli premi in denaro ammontano a 72 mila euro dei quali 26 mila per il Gran Premio, la gara più importante della tre giorni, in programma domenica pomeriggio. Trentaquattro in tutto le gare, comprese alcune valide per i Nazionale. Ogni giorno si inizia alle 8 e si prosegue fino al tardo pomeriggio.