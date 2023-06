Ventimiglia: sabato prossimo a Sant'Agostino percorso formativo sul testo di don Luigi Giussani

Sabato prossimo alle 10 si terrà presso il Salone di Sant’Agostino in Ventimiglia il secondo incontro del percorso formativo sul testo di don Luigi Giussani: ‘L’io, il potere e le opere’.

L’iniziativa è realizzata e promossa dall’Associazione Italiana Centri Culturali, da AVSI, dal Banco Alimentare, dal Banco Farmaceutico, dalla Compagnia delle Opere, da DIESSE, da DISAL, da FOE, da Il Rischio Educativo, dal Meeting di Rimini e da Portofranco, con il supporto scientifico della Fondazione per la Sussidiarietà e il contributo organizzativo di Cdo Opere Sociali.

Il corso, organizzato in 3 sessioni, ognuna composta da 2 lezioni e da un momento di discussione, è giunto al secondo appuntamento. Le lezioni sono trasmesse in streaming in “punti di visione” allestiti su tutto il territorio nazionale, tra questi quello del Salone Parrocchiale di Sant’Agostino in Ventimiglia è l'unico della Liguria di ponente.