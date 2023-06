Taggia: Mercato Riciclo alla scuola Mazzini di Levà, in poche ore raccolti 900 euro per l'associazione EmilA - videoservizio

A Taggia, grazie a "Mercato Riciclo" i bambini della scuola G.Mazzini di Levà hanno raccolto ben 900 euro da donare all'associazione EmilA - Speranza e Sorriso. L'iniziativa nata dal Consiglio Comunale dei Ragazzi ha visto coinvolte tutte le scuole primarie del territorio, in tre pomeriggi dedicati alla vendita, attraverso offerta libera, di prodotti realizzati usando materiali di scarto o rifiuti.







Braccialetti, collanine, calamite, quadri, pupazzi, giocattoli, portapenne e chi più né ha più né metta. Tanto impegno da parte degli alunni, ripagato con una importante risposta non solo dei genitori ma anche di tante persone del quartiere. "È proprio così - ci racconta Micaela Marmo, insegnante responsabile per il plesso - Sono state tantissime le persone che hanno partecipato permettendoci di raccogliere questa importante somma. Per i bambini è stata una doppia soddisfazione perchè si erano impegnati molto per la realizzazione di questi oggetti consapevoli sia dell'importanza del riciclo per l'ambiente oltre alla finalità sociale legata all'attività".

Il ricavato è andato ad una associazione del territorio. "Sì abbiamo scelto di donare questa importante somma ad una realtà di Levà dove tra i soci fondatori c'è anche una nostra ex alunna. EmilA è una associazione molto amata su Taggia per l'importante opera di aiuto che svolge al servizio della comunità attraverso un orto sociale coltivato da adulti e bambini con disabilità. - ha aggiunto - Quest'anno all'interno del progetto Eco Schools c'era anche la cura del nostro orto e per questo ci piaceva l'assonanza tra la nostra attività e l'associazione".