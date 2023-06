Dalla Provincia 5 milioni di euro per le scuole: lavori a Imperia, Taggia e Ventimiglia

La Provincia di Imperia avvia lavori per circa 5 milioni sull’edilizia scolastica.

A Taggia nella zona delle ex Caserme “Revelli” è stato consegnato il cantiere per la realizzazione del nuovo Istituto Alberghiero, finanziata dai fondi del Pnrr. L’edificio dovrebbe essere completato per l’inizio dell’anno scolastico 2026-2027. L’appalto è stato aggiudicato alla ditta Ecoedile di Magliolo di Savona per un importo di 2 milioni e 800 mila euro.

Sempre nella stessa area, per un importo di 800 mila euro, sono in programma interventi di risistemazione degli spazi interni, finanziata sempre con fondi del Pnrr. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Asa di Genova e saranno completati nell’estate 2024.

Tempi più stretti invece per gli interventi in programma quest’estate a Ventimiglia, all’istituto “Fermi”, a cura dell’Impresa Marino di Sanremo, per un importo di 500 mila euro interamente finanziato dalla Provincia. I lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria, in particolare per il rifacimento del tetto, saranno terminati entro la fine di agosto.

L’estate di lavori sulle scuole interessa anche l’Itis di Imperia, in via Santa Lucia, per una spesa di 800 mila euro. Gli interventi sull’edificio, per l’adeguamento sismico, saranno eseguiti dalla Giò Costruzioni di Sanremo entro la fine di agosto del 2024 e sono finanziati da fondi del Pnrr.

Il presidente Claudio Scajola commenta: “Tutti i lavori sono assai importanti e consentono il rinnovamento e una puntuale manutenzione dell’edilizia scolastica, grazie all’impiego di fondi dell’ente Provincia e grazie ai finanziamenti che abbiamo ottenuto con progettazioni vincenti nei bandi a cui abbiamo partecipato”.