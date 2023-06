La Mo.De Distribution Mazzucchelli vince il campionato di Seconda Divisione femminile Fipav

La stagione sportiva è ormai prossima alla conclusione e nella giornata di domenica scorsa la Mo.De. Distribution Mazzucchelli ha disputato le final four della seconda divisione femminile Fipav.

La formazione matuziana ha iniziato la propria giornata giocando la semifinale della Final Four di 2a divisione Fipav contro il Vbc Savona alle al Palazzetto S.Lazzaro di Imperia. Lo scontro tra le due squadre è apparso da subito molto intenso, come a rimarcare l’importanza della partita, tanto da rendere molto concitati tutti e 3 i parziali di gioco.

Il team della Scuola Di Pallavolo Mazzucchelli è sceso in campo da subito con il freno a mano tirato anche complice la tanta emozione provata dalle giocatrici green che, con il proseguo dell’incontro, sono riuscite a portarsi a casa il risultato grazie ad ottime azioni sia in fase difensiva che in fase offensiva dando prova di essere più forti anche delle loro stesse paure. Grazie ad una buona prestazione corale di squadra, il match è terminato 3 set a 0 per le matuziane (1° set 26/24 – 2° set 25/19 – 3° set 26/24) che hanno poi potuto giocare alle 16.30 la finale per il 1° e 2° posto contro l’Albisola Pallavolo.

L’incontro finale, valido per il titolo, è stato tutto tranne che semplice per la MO.DE Distribution Mazzucchelli. Entrambe le formazioni hanno battagliato su ogni pallone, su ogni punto, dando grande spettacolo in campo che ha mandato in visibilio tutti i presenti. Nonostante la conquista del primo set da parte dell’Albisola Pallavolo, le ragazze green non si sono perse d’animo né demoralizzate e grazie ad una prestazione di altissimo livello sono poi riuscite ad impadronirsi dei successivi due set portandosi così in vantaggio per 2 a 1. Nelle prime fasi del quarto parziale di gioco la “MO.DE” ha allentato la presa e così facendo, ha permesso alle avversarie di prendere il pallino del gioco e di portarsi sul punteggio di parità.

L’ultimo set è stato un susseguirsi d’emozioni dove la “Mazzu” è risultata essere meno arrembante e determinata rispetto alla compagine avversaria e infatti al tie break si è andati al riposo con il punteggio di 14 a 12 per l’Albisola. Nonostante quasi tutti dessero ormai per certa la vittoria delle più esperte giocatrici dell’Albisola Pallavolo, al rientro in campo le giovani e terribili ragazze della Mo.De, spinte da un moto d’orgoglio ma anche dalla voglia di dimostrare il proprio valore, non hanno mai mollato e con grandissima attenzione determinazione e grinta sono riuscite a ribaltare il punteggio vincendo per 3 set a 2 laureandosi campionesse della 2° divisione femminile Fipav.

Una vittoria che riempie d’orgoglio l’intera società della Scuola Di Pallavolo Mazzucchelli e la coach Sabrina Maragliano ha commentato in questo modo l’incredibile percorso delle sue atlete: “Sono assolutamente senza parole per quanto fatto in campo dalle mie giocatrici. E’ una vittoria che mi riempie d’orgoglio sotto ogni aspetto ed è la dimostrazione che queste ragazze sono capaci di rendere l’impossibile possibile! E’ stata un’annata veramente straordinaria dove, tra alti e bassi, siamo riuscite a non perdere mai la concentrazione portandoci infine a casa il titolo, dando dimostrazione di quanto sia coeso e forte questo gruppo composto da delle ragazze straordinarie che nel momento del bisogno si sono fatte trovare sempre pronte, risultando tutte quante indispensabili nessuna esclusa. Complimenti all’Albisola, che si è dimostrata ulteriormente un’ottima squadra, per l’incredibile finale che ha giocato e che ci ha messo non poco in difficoltà. Questa vittoria è la dimostrazione che il duro lavoro e il non arrendersi mai d’avanti alle difficoltà ripaga sempre”.

Con la conquista del titolo, la Mo.De Distribution Mazzu passa di diritto alla categoria successiva e dal prossimo anno la potremmo vedere giocare nel campionato di 1a divisione femminile Fipav.