Rombano i motori in riva al mare: arriva “Mercato Retrò, il Raid della Riviera dei Fiori” con equipaggi da Lombardia e Piemonte

Rombano i motori in riva al mare. Il prossimo week end, dal 10 al 12 giugno Imperia sarà al centro del tour dedicato alle auto d’epoca

Una domenica con le vetture che hanno segnato la storia dell’automobilismo italiano e straniero grazie alla dodicesima edizione di “Mercato Retrò, la dodicesima edizione del Raid della Riviera dei Fiori”. Sono attesi equipaggi anche dalla Lombardia e dal Piemonte.

In programma c'è, infatti, il raduno turistico culturale per auto e moto storiche che avrà come teatro calata Anselmi, la banchina di Porto Maurizio.

Si tratta di un importante appuntamento dedicato a tutti gli appassionati di motori d’epoca promosso da Autostory. Sarà una domenica di festa con tanti equipaggi provenienti anche da fuori regio ne.

L’esposizione dei veicoli avverrà lungo la banchina imperiese dove sarà allestito il“Borgo dei Motori”, un vero quartier generale per tutti gli amanti dei motori d’epoca, con stand commerciali, mostre fotografiche, annulli filatelici, e molte altre sorprese.

Le autovetture che potranno partecipare al raduno d’epoca dovranno portare data di costruzione antecedente al 1980. Importante ed immancabile presenza, i Club partecipanti all’evento: il Moto Club CC Motorday e H-DIC Liguria con le Harley Davidson che seguiranno i partecipanti nel Raid, il Club Maggiolino Langhe e Roero che giungerà dal Piemonte con gli Amici delle Vecchie Moto di Sommariva Don Bosco e del Roero, il Club 500 del Golfo Dianese con la loro mascotte Graziella, la roulotte più piccola al mondo studiata per essere trainata dalla piccola 500 Fiat.

Non poteva mancare un club di camion con i poderosi mezzi del Circolo Italiano Camion Storici Gino Tassi di Torino. Poi le auto da tunnig con il club 28 Street Crew e il club 4x4 Alpi Marittime con le loro fuori strada infangate. Ancora il club Alfa Romeo Club Cuore Alfista e, dal Comune di Ospedaletti, il Comitato Circuito Ospedaletti che presenterà la propria prestigiosa manifestazione che si terrà al 9/10 settembre prossimi.

L’evento anche quest’anno è sostenuto dall’ente promotore Regione Liguria, Assessorato Tempo Libero.