Taggia: degrado nei locali della stazione, un lettore "Con uno scalo così grande servono controlli" (Foto)

Un nostro lettore, Andrea P., pendolare che usa ogni giorno il treno, ci ha scritto per segnalare il degrado e l’abbandono della stazione di Taggia:

“Il piano superiore, ormai orfano dell'Asl e dove venivano utilizzati i locali per i vaccini covid, oggi è diventato bivacco per i senza fissa dimora con sporcizia ovunque. Al piano terra l'area caffè è ormai luogo di ritrovo per sbandati mentre gli atti vandalici e i vetri rotti sono una costante. Sicuramente uno scalo così grande ha bisogno di maggior controllo e decoro”.