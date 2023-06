Riviera dei Fiori Sanremo Softair campione ligure 2023 nell'ultima tappa di Campionato Regionale Ligure

Si è svolta a Busalla (GE) l'ultima tappa di Campionato Regionale Ligure di Softair specialità PCS (Pattiglia, Combat, a Scenari).

Il Team della Riviera dei Fiori Sanremo Softair composto da: Tinelli Alfredo, Ciccone Lorenzo, Nobbio Maurizio, Greggio Luca, Crespi Roberto, Ciobanu Marius si è aggiudicato la gara confermando così il primo posto in classifica vincendo il Campionato Regionale Ligure.

Grazie a questo successo il Team di Sanremo conquista per la quinta volta consecutiva il titolo che rimane così nella Città dei fiori.

“Non è mai facile vincere un Campionato e ripetersi per cinque volte è stata un'impresa incredibile” (dice Tinelli, Presidente della Riviera dei Fiori Sanremo Softair) che poi continua: “Siamo molto felici perché negli anni le competizioni del nostro sport ci hanno messo sempre alla prova confrontandoci con Team e società più grosse della nostra e nonostante questo e la grande competitività delle gare siamo riusciti ad ottenere questi grandi risultati per la nostra Squadra e per Sanremo. Partire da favoriti e riconfermarsi Campioni non è mai facile ma grazie ai nostri allenamenti Domenicali e al nostro grande affiatamento siamo onorati di portare un'altra Coppa così di pregio nella nostra città. Un grazie particolare va a tutto il nostro Club, iniziando dai giocatori che hanno partecipato al Campionato fino a ogni socio che anche da poco tempo gioca e si allena con la squadra; è solo grazie a tutto il gruppo se si ottengono risultati così importanti. Avendo vinto il Campionato Ligure PCS parteciperemo alle Finali Nazionali di categoria che si terranno in autunno vivendo così per un'altra volta una grande esperienza agonistica a livello Nazionale”.