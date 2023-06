Equitazione: due amazzoni della Società Ippica Sanremo al prestigioso concorso di 'Piazza di Siena'

Greta Mondi e Ginevra Saluzzo Madafferi, due amazzoni della Società Ippica Sanremo, hanno preso parte a uno dei più prestigiosi concorsi di equitazione al mondo: quello di Piazza di Siena a Roma. Per loro un'esperienza straordinaria con la possibilità di vedere da vicino tanti grandi campioni.

Entrambe hanno iniziato la stagione inanellando una bella serie di positivi risultati per la gioa dell'istruttore Felipe Nagata Coutinho, della presidente Maria Grazia Valenzano Menada e degli altri dirigenti dell'attivissima società sanremese.

Ginevra Saluzzo Madafferi, undici anni, con il cavallo Cabi du Saulay ha ottenuto, a Roma, il quarto posto in una 110. Quest'anno aveva già vinto a Rapallo, in sella a Navajos, e tre volte (in due distinte manifestazioni) a Ornago (Monza Brianza), due in 115, con Darci du Sacrabel e una in 110 con Cabi du Sauly. E ancora due secondi posti sono arrivati a La Spezia.

Greta Mondi, diciassettenne, ha centrato la vittoria a Tortona in una 125/130 (a due percorsi) montando Sigfrido del Terriccio e precedendo la monegasca (tesserata a Sanremo) Maria Eder. Per lei ci sono stati altri tre secondi posti. Due a Vermezzo (Milano) e ancora Tortona, e un terzo a La Spezia sempre con Sigfrido del Terriccio.

"Per noi - afferma la presidente della Società Ippica Sanremo Maria Grazia Valenzano Menada - vedere i nostri giovani crescere ed affermarsi costituisce una grande soddisfazione". Ora per Ginevra c'è la possibilità di esibirsi in casa partecipando nelle categorie aggiunte (nazionali) al Concorso internazionale (Jumping Sanremo) che nei prossimi due week-end lunghi, da venerdì a domenica, dall'8 all11 e dal 15 al 18, si svolgerà al campo del Solaro sulla prima collina matuziana. In forse, invece, la presenza di Greta Mondi. Molti altri i tesserati della Società Ippica Sanremo che saranno impegnati in varie gare.

Nelle foto: Greta Mondi e Ginevra Saluzzo Madafferi