Calcio over 45: alla 2a edizione del memorial Angelo Moroni ospite Cesar Rodriguez (video)

La ASD Virtus Sanremo Calcio organizza la seconda edizione del memorial Angelo Moroni, categoria over 45. Si tratta di un torneo a 9 (8+1portiere) che si terrà da lunedì 26 a mercoledì 28 giugno dalle ore 20.30 presso il campo ‘Grammatica’ di Sanremo.

Questa edizione vedrà la partecipazione di Cesar Rodriguez, ex Lazio ed Inter (nel video ha confermato la sua presenza). Probabile la presenza di altri ex giocatori di serie A. Per info contattare 347 2575252 - massimilianocafe.mm@gmail.com

(locandina in basso)

Il video dove Cesar Rodriguez conferma la sua presenza: