Ancora grande calcio giovanile al campo ‘Ciccio Ozenda’ con il torneo Città di Ospedaletti

Nuovo appuntamento con il grande calcio giovanile al campo ‘Ciccio Ozenda’ per la seconda giornata del torneo Città di Ospedaletti che ha visto sfidarsi al sabato le categorie Primi Calci di Torre Pellice, Polisportiva Vallecrosia, Oneglia, Riva Ligure e Taggia otre ai padroni di casa dell’Ospedaletti. La domenica, invece, è stato il momento degli Esordienti 2011 con la partecipazione di Ospedaletti, Albenga, Nichelino, Santena e Virtus Sanremo. Tra i Primi Calci la vittoria è andata al Taggia, mentre il Santena ha prevalso tra gli Esordienti.



Sotto il sole della riviera i ragazzi, accompagnati da mister e dirigenti e sostenuti da un folto pubblico di genitori, si sono dati battaglia sui campi allestiti dagli organizzatori all’interno del terreno di gioco. Tutte le formazioni hanno dato grande dimostrazione di valore e impegno e, come è giusto che sia in ambito di calcio giovanile, a prevalere sono stati il divertimento e la voglia di condividere una giornata di sport.



Il torneo proseguirà sabato 10 giugno con i Pulcini 2012 e si concluderà sabato 17 giugno con i Pulcini 2013.