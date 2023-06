Sanremo: visita della scuola Primaria 'Borgo Rodari' alla mostra-museo di fine anno (Foto)

I genitori degli alunni delle classi terze della scuola Primaria ‘Borgo G. Rodari’ di Sanremo, hanno visitato ieri la mostra-museo con i lavori realizzati dalle bambine e dai bambini nel corso dell’anno scolastico.

In un lungo percorso di didattica laboratoriale svolto durante le ore di storia, arte e musica hanno sperimentato e creato diversi manufatti relativi alla Preistoria. In particolare per quanto riguarda il Paleolitico hanno creato strumenti e armi da caccia con pietre scheggiate, riprodotto pitture rupestri, graffiti e Veneri in argilla.

Hanno poi approfondito alcuni temi riferiti al Neolitico:

- la nascita dell’agricoltura: hanno piantato alcuni semi e osservato la crescita delle piante, macinato il farro, impastato la farina e cotto su pietra delle piccole focaccine;

- la lavorazione della ceramica: hanno poi creato dei vasi in terracotta con la tecnica del colombino;

- la tessitura: hanno osservato, toccato con mano della lana grezza per poi provare a filarla, creato un telaio e tessuto;

- l’età dei metalli: con un filo di rame hanno creato delle collanine e piccoli gioielli;

- la nascita della musica: con sassi, bastoni e canne hanno studiato e creato i primi strumenti musicali dell’età preistorica.

I bambini hanno accompagnato con grande entusiasmo i loro genitori durante la visita come guide piccole, ma esperte e preparate e hanno provato grande soddisfazione nel vedere il loro ‘museo’ così affollato di curiosi visitatori.