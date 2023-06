Musica in filodiffusione nel reparto di Oncologia: il progetto LILT per l’ospedale di Sanremo

A volte per rendere più sopportabile un dolore basta un piccolo gesto, un pensiero o le note di una canzone. Sanremo, la ‘casa’ della canzone, lo sa bene e grazie all’impegno della LILT potrebbe portare una fonte di gioia là dove ogni giorno si combatte contro il male.

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori sezione di Sanremo e Imperia, presieduta dal dott. Claudio Battaglia, si sta attivando per ottenere un preventivo per l’installazione della filodiffusione all’interno del reparto di Oncologia dell’ospedale ‘Borea’. Un progetto a suo modo semplice, ma che potrebbe dare non poco sollievo a chi è in attesa di una visita o a chi si trova a frequentare il reparto con una certa frequenza.

La LILT si sta informando in merito ai costi e alle modalità per installare le casse nel reparto, poi la palla passerà ad Asl1 che dovrei rendere definitivamente operativo il progetto. Un abbraccio musicale per chi sta affrontando terapie impattanti.