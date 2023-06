Perché i prodotti per la barba Edelstein sono un must per ogni uomo barbuto

Da diversi anni la tendenza da parte degli uomini di farsi crescere la barba sta crescendo: sempre maggiore è il numero di uomini che ha iniziato a cambiare il proprio look lasciandosi crescere la barba. Un simbolo di mascolinità ma anche uno stile di vita per quanti hanno fatto questa scelta che richiede loro anche la necessità di prendersene cura sia perché sia esteticamente bella sia perché il viso non abbia a soffrire a causa sua. I prodotti per la barba Edelstein sono stati studiati proprio per consentire al moderno uomo barbuto di curare il proprio look e prendersi cura della pelle del proprio viso. Con una gamma di prodotti per la cura della barba che va dagli oli, agli shampoo ai balsami per la barba, Edelstein è in grado di fornire agli uomini prodotti per la barba di alta qualità, utilizzabili facilmente a casa senza dover rinunciare ad uno styling da salone professionista. In questo articolo vi presenteremo la filosofia di Edelstein e le caratteristiche dei suoi prodotti che ne rendono vantaggioso l’utilizzo e che garantiscono ottimi risultati. Capirete al primo utilizzo di non poterne fare a meno!

Cosa distingue i prodotti per la barba Edelstein da quelli di altri marchi

Tutti i prodotti per la cura della barba nascono con l’obiettivo di aiutare gli uomini a prendersi cura della propria barba. Sul mercato esiste una miriade di marchi che hanno creato linee di prodotti con questo scopo. Perché allora un uomo dovrebbe preferire i prodotti Edelstein?

Edelstein è un'azienda italiana specializzata nella creazione di prodotti per la cura della barba per l'uomo moderno. I suoi prodotti sono 100% Made in Italy, dalla scelta degli ingredienti, materie prime naturali di alta qualità procurate da fornitori di zone vicine a quelle della sede operativa dell’azienda – in pratica materie prime a km 0 - per la filosofia aziendale della sostenibilità ambientale in tutto il processo produttivo. La loro gamma di prodotti è stata progettata per soddisfare le esigenze di ogni uomo con una barba, indipendentemente dallo stile o dalla lunghezza della barba. Ogni prodotto è realizzato con ingredienti di alta qualità per garantire che la tua barba sia sempre al top Edelstein ha cura di tutti i dettagli dei suoi prodotti - dalla formulazione degli ingredienti alla confezione - ognuno dei quali è stato progettato per soddisfare le esigenze specifiche dei suoi clienti con la barba e migliorarne la soddisfazione Edelstein, come già sottolineato, utilizza solo ingredienti naturali di alta qualità. Questo rende i suoi prodotti privi di sostanze chimiche aggressive e pertanto adatti anche alle pelli più sensibili.

Vantaggi per il look e per la pelle del viso dell’utilizzo dei prodotti per la barba Edelstein

Tutto ciò che rende i prodotti per la barba Edelstein differenti da quelli dei brand concorrenti ne rende anche vantaggioso l’utilizzo. Non solo sono prodotti a prezzo conveniente con efficacia e risultati da salone per quanto riguarda lo styling della barba ma garantiscono anche la profonda pulizia della barba e del viso e la salute di quest’ultimo:

gli oli e i balsami per la barba Edelstein aiutano infatti a mantenere la barba morbida e idratata, prevenendo il prurito e la forfora

i balsami e gli shampoo per la barba Edelstein la aiutano a mantenere la barba pulita e ben curata, prevenendo la comparsa di batteri e la formazione di nodi.

Inoltre gli ottimi ingredienti usati nella loro formulazione aiutano la pelle a contrastare il fenomeno della comparsa delle rughe, nutrendola ed idratandola adeguatamente, in quanto anche la pelle sotto una barba bella da vedere ha bisogno della giusta cura.

Come gli ingredienti dei prodotti per la barba Edelstein fanno la differenza per i clienti, per l’ambiente (e per i lavoratori)

Abbiamo già detto che Edelstein cura i dettagli di tutti i suoi prodotti (non solo di quelli per la barba ma anche dei prodotti per capelli di cui è produttore). Uno dei dettagli fondamentali sono proprio le materie prime rigorosamente selezionate tra ingredienti naturali di alta qualità di origine italiana:

oli e balsami per la barba sono realizzati con oli essenziali come olio di jojoba, olio di argan e olio di cocco che aiutano a mantenere la barba morbida e idratata, prevenendo il prurito e la forfora

shampoo e balsami sono realizzati con ingredienti naturali come il burro di karité e l'olio di semi di lino che aiutano a mantenere la barba pulita e ben curata, prevenendo la comparsa di batteri e la formazione di nodi.

Se la tipologia degli ingredienti è a grande a vantaggio dei clienti, la loro origine e lavorazione lo è a grande vantaggio dell’ambiente e dei lavoratori coinvolti nel loro approvvigionamento e nella loro produzione. L’etica sostenibile dell’azienda Edelstein si manifesta infatti nell'approvvigionamento etico dei loro ingredienti: tutti di origine naturale e provenienti da fonti sostenibili da fornitori che rispettano i diritti dei lavoratori e che non utilizzano pratiche di lavoro forzato.

Dove acquistare i prodotti per la barba di Edelstein

A questo punto vi starete chiedendo dove poter acquistare i prodotti per la cura della barba di Edelstein. Ti consigliamo di acquistarli a prezzi sempre super-convenienti su Ferrashop rivenditore selezionato Edelstein .