Taggia: Protezione Civile cerca di recuperare i sentieri ma qualcuno ruba le targhe informative

Quella dei sentieri di Taggia è una realtà che però lascia l'amaro in bocca tra assenza di indicazioni e poca cura. Una mancanza a cui hanno cercato di porre rimedio alcuni volontari, in particolare Sandro Cerri. Quest'ultimo ha iniziato autonomamente a realizzare in modo artigianale dei cartelli con le indicazioni da seguire e insieme ad altri ha avviato la pulizia di alcuni percorsi. Le nuove targhe sono durate pochi giorni. Un segnale di assenza di regolamentazione e di attenzione verso quella che potrebbe essere una potenziale risorsa anche turistica per il territorio.

L'esempio di Pigna

Taggia non fa parte dei comuni che hanno scelto di tutelare i percorsi naturalistici, con provvedimenti ad hoc per evitare il traffico delle moto. Pigna è la portabandiera in ambito locale, il sindaco Roberto Trutalli ha attivato una ordinanza durante il periodo del Covid e altri enti hanno seguito lo stesso esempio, con l'obiettivo di tutelare il patrimonio naturale.

Sentieri in ordine, vuol dire anche turismo

Una rete sentieristica in ordine, pulita ma soprattutto tracciata vuole dire anche turismo. Sono tanti i comuni che hanno puntato su una diversificazione dell'offerta turistica per rivolgersi non solo agli amanti del mare in estate ma anche agli appassionati di trekking. Taggia potrebbe puntare in questa direzione, visto che oltre ad avere molti sentieri è anche una delle principali tappe sulla Via della Costa, il cammino che tocca tutta la Liguria, mettendo in comunicazione da un capo all'altro il Cammino di Santiago in Spagna e la Via Francigena che porta a Roma.