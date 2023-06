Pallamano: termina con una vittoria casalinga sul Vence la stagione della San Camillo Imperia

Si conclude con una vittoria casalinga sabato scorso, presso il Palasancamillo di Via Felice Musso, il Campionato di Prima Divisione Francese , per la squadra maschile Senior della San Camillo Riviera contro il Vence per 41-36.

Con questo successo gli imperiesi raggiungono la quarta posizione in classifica dietro Villeneuve Loubet, Cavigal Nizza e Vallis Aurea quest'ultima vincitrice del torneo. "L'unico nostro rammarico - ci riferisce il tecnico Domenico Bonsignorio - i troppi infortuni senza i quali la nostra classifica forse sarebbe stata migliore. D'altra parte però abbiamo avuto la dimostrazione di avere nei giovani di talento che non hanno fatto rimpiangere le troppe assenze". La partita non è stata mai in discussione, con il team del capoluogo sempre in vantaggio nonostante le buone giocate dei transalpini per rimanere in partita, hanno trovato le giuste risposte da parte rossoblù generando così una gara molto piacevole per il folto pubblico che come sempre segue le partite casalinghe delle squadre imperiesi.

"Sono soddisfatto nel complesso di questa stagione - conclude lo stesso tecnico - ringrazio i giocatori e i dirigenti che hanno reso possibile questa stagione, ovviamente pubblico compreso".

Formazione: Mattia Ameglio reti 1, Gabriele Garelli 6, Lahbyeb Mohamed 1, Andrea Lurgio 4, Daniele Martino 9, Dario Martino 2, Massimo Moisello portiere, Stefano Quaranta 6, Alessandro Riano 3, Zenock Sodji 1, Pietro Tambone 8. Allenatore: Domenico Bonsignorio. Dirigente Domenico Martino.