Due medaglie d'argento per il Judo Sanremo Kumiai al Gran Prix Cadetti di Genova (foto)

Il Judo Sanremo Kumiai festeggia un altro importante traguardo sportivo, conquistando due medaglie d'argento al Gran Prix Cadetti di Genova.



"I nostri giovani atleti - spiegano dalla società sportiva - hanno dimostrato una volta di più il loro impegno, la loro grinta e il loro talento.



Leonardo Moroni, nella categoria +90 kg, ha messo a segno una serie di vittorie notevoli che lo hanno portato fino all'incontro finale. Nonostante un match combattuto con grande coraggio e determinazione, Moroni ha dovuto cedere il primo posto, classificandosi al secondo gradino del podio.



Nella categoria 73 kg, i nostri atleti Enrik e Enrique hanno combattuto valorosamente, mostrando un bellissimo stile di combattimento. Nonostante non siano riusciti a raggiungere il podio, hanno portato a casa una serie di incontri vinti che testimonia il loro progresso e la loro passione.



Inoltre, nella categoria 44 kg, Cristina Meluso ha raggiunto la finale grazie a una serie di vittorie ottenute tutte prima del tempo regolamentare. Meluso si è classificata seconda dopo un incontro finale molto combattuto, mostrando una notevole resistenza e spirito di competizione.



Riguardo alla nostra campionessa italiana Federica Marini, che ha recentemente cambiato categoria, purtroppo ha incontrato alcune difficoltà dovute a una piccola incongruenza del regolamento e non è riuscita a superare i turni eliminatori. Siamo tuttavia certi che dimostrerà il suo valore nelle prossime competizioni".



Lo staff tecnico del Judo Sanremo Kumiai esprime grande soddisfazione per l'ottimo impegno dei ragazzi che continueranno a migliorare e a portare alto il nome club.