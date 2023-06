Calcio: tra una settimana al via il 'City Camp' della Sanremese Calcio, previsto anche lo stage per portieri

Tra una settimana, allo Stadio Comunale di Sanremo, partirà il ‘City Camp’ a tinte biancazzurre. Lo staff tecnico, composto da Vincenzo Stragapede, Gabriele Giannini, Simone Bregliano, Luca Oneglio, Daniele Lucia e Marco Stella, fa sapere che sono rimasti ancora alcuni posti per iscriversi nelle tre settimane di allenamento (12-16 giugno, 19-23 giugno, 26-30 giugno).

Gli allenamenti saranno incentrati in particolare sulla tattica individuale. Oltre al City Camp, il manto erboso della città dei fiori ospiterà anche uno stage specifico per portieri nelle giornate del 22 e del 23 giugno, dalle 18 alle 20. L’organizzazione dell’evento sarà curata dalla Bode Personal e dalla Goalkeeper Academy in collaborazione con la Sanremese Calcio. Per informazioni, contattare Vincenzo Stragapede (3493953700).