Calcio giovanile: fine settimana di vittorie per la formazione 'Primi Calci' del Taggia (Foto)

Grande weekend per i ragazzi dei primi calci 2014 del Taggia, che hanno partecipato sabato con due squadre al torneo primi calci (2014) ‘Coppa città di Ospedaletti’.

Al torneo erano presenti 10 squadre e le due del Taggia hanno conquistato il 1° e 2° posto. Ieri si sono confrontati al torneo a 7, primi calci (2014) ‘Coppa città di Albenga’ dove erano presenti 16 squadre ed hanno portato a casa la coppa del 1° posto.

“Bravi ragazzi per l'impegno che ci avete messo durante tutto l'anno – evidenziano i genitori – per i tanti tornei vinti e per il gruppo di amici che siete. Un ringraziamento speciale a mister Nunzio Barillà ed a Mimmo Mammolito per quanto hanno fatto per i ragazzi durante l'anno”.