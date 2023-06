Arti Marziali: buoni risultati ieri a Genova per gli atleti dello Judo Club 'Simonazzi' di Bordighera

Lo Judo Club Simonazzi di Bordighera ha partecipato, nella giornata di ieri, al 33° torneo ‘Genova città di Colombo’, 5 Esordienti B nati nel 2009 e 2010.

Lorenzo Laganà si è classificato secondo, dimostrando grinta e determinazione e portando continui attacchi, ma nulla potendo con i suoi 84 kg contro un avversario di ben 125 kg. Nicole vicari ha perso il primo incontro, viene recuperata e vince il primo recupero ma perde per un’ingenuità il secondo e pagando la poca esperienza di gara. Sfiora comunque il podio.

Rayan Anis combatte come un leone eseguendo tecniche al limite del punteggio non ritenute score e si arrende solo al giudizio arbitrale. Non viene recuperato. Francesco Quaglia perde il primo, viene recuperato, combatte e vince contro un forte atleta di Torino. Vince il secondo recupero ma nel terzo commette un errore che gli compromette la gara.

Alessia Calimera si classifica prima confermando il risultato del Trofeo Italia e dimostrando una grande maturità atletica e agonistica. Tanta esperienza per i giovani bordigotti che, sul tatami di gara hanno dimostrato grandi qualità judoistiche.