Sanremo: successo di partecipanti al memorial Franco Botti, gara regionale dedicata alla categoria giovanissimi (video)

Nella giornata di sabato 3 giugno si è svolto il classico memorial Franco Botti, gara ciclistica inserita nel calendario regionale della Federciclismo, dedicata alla categoria giovanissimi, sulla passeggiata del Sud-Est a Sanremo.



"All’insegna del divertimento - spiegano gli organizzatori -, sono stati circa 100 i ragazzini che hanno gareggiato nel pomeriggio di sabato, provenienti dalle società ciclistiche di tutta la regione e dal vicino Piemonte, per aggiudicarsi la vittoria nella propria categoria.

Successo inaspettato anche per gli spettatori a bordo strada, centinaia di persone hanno assistito e applaudito ai bambini che hanno animato la passeggiata.

Grande entusiasmo e soddisfazione da parte della famiglia Botti, sempre presente alla manifestazione, solita ad offrire una merenda ai giovani corridori e agli organizzatori impegnati nella riuscita e nella sicurezza dell'evento.

Alla gara è seguita la premiazione di tutti i corridori, compresi i bambini che si sono divertiti nella categoria 'promozionale' prima dell’inizio della manifestazione, aperta a tutti i presenti che hanno voluto partecipare. Sul palco della premiazione presenti i nipoti di Franco Botti e l’ex professionista Oliviero Troia.



Primo impegno dell’anno per la società organizzatrice U.S. Sanremese 1904 - sezione ciclismo, seguiranno il giorno 5 agosto un’altra corsa per la categoria giovanissimi, dai 7 ai 12 anni; e una per allievi, 15/16 anni, il 10 settembre, corsa intitolata alla memoria di Mario Cattaneo, storico presidente della società".