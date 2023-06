Pallapugno, tour de force vincente per Olio Roi Acqua S. Bernardo Imperiese

Olio Roi Acqua S. Bernardo Imperiese, in serie A, chiude un tour de force vincente con cinque partite in dieci giorni. Allo sferisterio 'Paolo Gandolfo' di Dolcedo batte 9-3 la Virtus Langhe, di capitan Barroero, e sale così a 9 punti sempre al secondo posto in classifica. Ad esultare è anche la quadretta di serie C1 che aggancia la vetta dopo il netto successo su Gottasecca (9-2).

Nella seconda giornata del girone di ritorno di serie A, Raviola e compagni concedono il primo gioco agli ospiti. Poi il capitano svaria molto, Iberto dal muro non fa passare palloni e i dolcedesi recuperano ed ampliano il divario fino al 6-2 dell'intervallo. Da segnalare, sul 3-1, la sostituzione di Davide Malafronte, rilevato da Simone Giordano. Nella ripresa, mentre il match si avvia alla chiusura, un paio di errori di Raviola consentono a Barroero di prendere il terzo gioco (7-3) ma l'Imperiese chiude presto la contesa. E la testa va già al big-match di venerdì sera, ad Alba, contro Paolo Vacchetto.

Nella serata di venerdì, era arrivato l'importante successo della quadretta di serie C1. Grasso e compagni, a Dolcedo, hanno battuto 9-2 Gottasecca, che non aveva mai perso in campionato. I dolcedesi raggiungono così la vetta della classifica con 7 punti, grazie ad un match dominato con il caloroso pubblico a sostegno dei ragazzi.

Scarzello si prende il primo punto poi Grasso sale in cattedra: profonda la sua battuta, ancor più il ricaccio. Ma è l'intera prestazione corale a strappare applausi: Luca Molli gestisce la metà campo con autorevolezza mentre Guasco e Pellegrino levigano i fianchi. In poco meno di un'ora, i dolcedesi portano a casa il punto dello scontro al vertice.