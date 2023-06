Nuoto: 3 ori e 4 bronzi per la nuotatrice Giulia Viacava ai giochi dei piccoli Stati europei a Malta

Prossima edizione ad Andorra nel 2024. In questa edizione l'atleta che ha vinto più medaglie per Monaco è stata la nuotatrice Giulia Viacava con 3 ori e 4 bronzi. Giulia, come altri atleti non monegaschi, grazie allo speciale regolamento dei giochi ha potuto partecipare con la selezione monegasca nonostante sia di passaporto italiano. Come riconoscimento delle sue brillanti prestazioni durante questa settimana è stata anche nominata portabandiera di Monaco durante la cerimonia di chiusura.