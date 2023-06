Il campione del mondo di arti marziali Bruno Danovaro sbarca a Ospedaletti (Foto)

Il campione del mondo pro arti marziali, imbattuto da 114 matches, Bruno Danovaro è giunto ieri sera a Ospedaletti.

Danovaro che era in relax a Bergeggi, presso i bagni Il Gabbiano, tra allenamenti e tennis, ieri sera è arrivato per cena. Oggi continuerà con la preparazione in vista del campionato del mondo di settembre. Stamattina, come da anni, comincerà la sua corsa mattutina verso Sanremo per poi dividersi tra tennis, bici e potenziamento in palestra.

Danovaro, come è successo a Spotorno, visiterà varie aziende vinicole di produttori, essendo appassionato sia di vini di alta qualità che di buon cibo. Danovaro noto per le sue battaglie contro il doping, la droga nelle scuole e la violenza sulle donne, è attivo in varie iniziative filantropiche e, ultimamente, si sta dedicando ai cani abbandonati come volontario. Nel frattempo il campione manifesta il suo amore per Ospedaletti, Bordighera e Sanremo.