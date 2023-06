Granfondo Milano – Sanremo: la carovana ciclistica arriva al traguardo (Foto e video)

Sono arrivati nella città dei fiori i ciclisti che hanno partecipato alla Granfondo Milano – Sanremo non competitiva che ha riproposto lo stesso percorso che seguono i grandi campioni della Classica di Primavera.

Questo ne fa la più lunga manifestazione ciclistica amatoriale del mondo, con una percorrenza di circa 296 km dalle porte di Milano, attraverso la pianura lombarda e piemontese, per arrivare a scalare il Turchino e guadagnare così la Riviera ligure. Da Genova i partecipanti hanno quindi costeggiato il Mar Ligure sino al traguardo di Sanremo, dopo essersi cimentati sulle mitiche salite della Cipressa e del Poggio di Sanremo.

La Granfondo Milano – Sanremo non competitiva è nata nel 1970 su iniziativa dell’Unione Ciclistica Sanremo ed è la più blasonata manifestazione cicloturistica italiana. Le ultime edizioni hanno visto al via atleti provenienti da tutta Europa, con la partecipazione anche di atleti di paesi lontani come la Nuova Zelanda, l’Australia, il Sud Africa, la Malesia, il Brasile, gli Stati Uniti e il Canada.