Al via "Ciaraffi in fiore" a Bordighera: musica, arte, oggetti vintage e Fiat 500 animano la città alta (Foto e video)

E' iniziato ieri "Ciaraffi in fiore" nelle piazze e nei carugi di Bordighera Alta. Arte, musica, oggetti vintage, auto antiche e fiori sono al centro della IV edizione, che si concluderà questa sera alle 20.

Nel pomeriggio odierno si potranno infatti ammirare gli artisti nei carugi, che hanno l'occasione di esporre le loro opere, il mercatino dell'artigianato a cura dell'associazione Percorsi Creativi nella zona dell'ex lavatoi, il raduno delle Fiat 500 e ascoltare "Musica in allegria" itinerante dalle 16.30 con la banda musicale di Vallebona e la fisarmonica nei carrugi by Roberto Fisarmonicista di Lillo Baroni.

L'evento che rientra nel calendario delle manifestazioni estive del Comune prevede, inoltre, il concorso di decorazione floreale a cura di Floranga e A Pria Presiuza presso l'Oratorio di San Bartolomeo degli Armeni in piazza del Popolo I. Si terrà anche Diorama dalle 16.30 alle 19.30 presso l'associazione Mutuo Soccorso Pescatori in via Circonvallazione 8 e verranno organizzate, fino alle 17, visite guidate a Villa Mariano, in via Fontana Vecchia 5.