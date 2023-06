Arma Taggia: 1° premio del concorso di audionarrativa dell’UICI agli alunni della 4A della scuola primaria

Gli alunni della classe 4A della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Arma hanno ottenuto il primo premio del concorso di audionarrativa indetto dall’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti della Liguria.

"Ritirare questo premio - spiegano dalla scuola - è stato un onore, ma partecipare al concorso è stato un VALORE. Un grande valore. Questa è la scuola bella, questa è la scuola vera!

Ringraziamo l’UICI della sezione Liguria perché offre alle scuole un’impareggiabile occasione di riflessione e di crescita. Costruire un racconto attorno a tre parole non è facile per i bambini e se fosse un compito da svolgere sul quaderno non ci riuscirebbero. Il fatto invece di doverci provare per donarlo – e soprattutto per leggerlo – ad altri fa nascere in loro una motivazione ed un entusiasmo imprevedibili ed inimmaginabili; suscita delle idee e delle riflessioni preziosissime per un percorso di crescita sana.

Ma soprattutto l’incontro in aula con tre straordinarie persone non vedenti o ipovedenti – i Signori Fabrizio D’Alessandro, Cesare Longordo e Michele Panizzi - è stato un incoraggiamento che nessun discorso teorico potrebbe mai uguagliare e sicuramente agli alunni, tra tantissimi e tantissimi anni, ripensando alla scuola primaria, verrà in mente anche questa esperienza vissuta tanto intensamente.

A tutti i membri dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti sez. ligure, ai già citati signori Fabrizio, Cesare e Michele ed alla maestra Cristina Minerva che dieci anni fa ha ideato l’iniziativa va dunque la profonda riconoscenza degli insegnanti".



"Dato che non siamo riusciti ad essere presenti alla premiazione commentano gli alunni della classe quarta A della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Arma -, vorremmo dire a tutti i lettori che è stata una vera felicità ed una grande emozione aver scoperto che la nostra classe ha meritato il primo premio tra tutti i racconti provenienti da tutta la Liguria, perché erano davvero tanti! Comunque, anche se non avessimo vinto, saremmo stati contenti lo stesso perché è stato bellissimo partecipare. Grazie a questo concorso abbiamo imparato a scrivere ed a leggere in modo espressivo e abbiamo conosciuto il mondo delle persone non vedenti, che con forza affrontano le difficoltà quotidiane e non si lasciano scoraggiare mai.

Ci sono piaciuti l’affetto e l’impegno che ci hanno messo le persone non vedenti per venire in classe da noi e non ci scorderemo mai le parole che ci hanno detto: Thank you – merci – multumesc – shockran – buogudarià – faleminderit – danke – spasiba - graciasv…. grazie in tutte le lingue che sappiamo, con tanta contentezza e tanta soddisfazione nel cuore pronunciamo di nuovo le tre parole che ci hanno fatto vincere:vMARE - DIALOGO – SPERANZA".