Buca la ruota sulla strada dissestata per Triora, i ringraziamenti a due ragazzi che lo hanno aiutato

“Oggi, come spesso accade nei miei fine settimana, mi sono recato con mia moglie a Triora, a pochi chilometri dal centro abitato in una semicurva a destra ho preso una buca (in verità devo dire che tutta la semicarreggiata stradale nella corsia a salire non è che sia proprio un biliardo) e quasi istantaneamente la strumentazione mi segnala un’avaria della vettura, una delle quattro gomme sta perdendo pressione. Visto che il paese dista al massimo un paio di chilometri decido di proseguire la marcia, la strada nell’ultimo pezzo è particolarmente tortuosa e stretta ed un veicolo fermo in quel tratto non è proprio il massimo.



Arrivo in paese fermo l‘auto in un posto dove non intralcio la circolazione controllo le gomme e la anteriore destra è quasi a terra, vado da alcuni amici e chiedo se possono prestarmi un compressore, spero che la gomma si sia solo stallonata, attacco il compressore alla ruota e no, non si è stallonata c’è proprio un buco sul fianco della ruota, vabbè ho la ruota di scorta non il ruotino proprio la ruota di scorta la cambio e via. Tiro fuori gli attrezzi e inizio a mollare i bulloni della ruota da cambiare si fermano due ragazzi e mi chiedono se ho bisogno di aiuto dico: 'sì grazie, non riesco a mollare un bullone della ruota se mi date una mano mi fate un vero piacere!!!'. Il ragazzo più magro mi dice: 'lascia perdere la chiave a croce' tira fuori una valigetta con uno svitabulloni a batteria professionale mi fa: 'ho una autofficina' e mi strizza l’occhio dopo un paio di tentativi il bullone cede e si svita, il suo amico nel frattempo mi aveva tirato su l’auto con il cric e il titolare dell’autofficina aveva già posizionato la ruota di scorta e ristretto i bulloni. Ho detto loro: 'Beh grazie vi lascio qualcosa di pagato dal panettiere di Triora' pensando che fossero di qualche frazione, ed il meccanico mi dice: 'non si preoccupi, spero che quando avrò bisogno io qualcuno si fermi'. Un sorriso un saluto ed in un attimo erano già spariti alla vista. Che dire… meno male che esistono ancora delle persone altruiste ancora un grandissimo grazie a loro ed una piccola segnalazione a tutti voi fate attenzione se passate di qua le buche non mancano!!!

Gian Franco Amborno"