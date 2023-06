Il ponentino Luca Maggio primo classificato ai Campionati Italiani XFC di Frascati

Nella giornata di domenica 28 maggio, si sono svolti i campionati italiani multidisciplinari XFC/ASI, presso il palazzetto dello sport di Frascati. Luca Maggio, 33 anni, fighter ponentino, ha conquistato il primo posto nella disciplina boxe classe A, categoria -91 kg.

"Sono molto entusiasta per questo risultato, la preparazione è stata molto faticosa ed ha coinvolto emotivamente tutte le persone che mi stanno vicino quotidianamente, la mia compagna Emanuela, la mia famiglia, i miei amici e compagni di team. Ringrazio tutti per l'incredibile sostegno e spero prossimamente di poter portare altri successi, come atleta, ma soprattutto come coach dando uno sguardo al futuro".