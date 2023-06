FootGolf, ai mondiali in Florida cinque atleti della nazionale italiana in rappresentanza della Federazione Calcistica di Seborga

Seconda partecipazione ad un Campionato Mondiale per atleti in rappresentanza della Federazione Calcistica del Principato di Seborga. Dopo l’impresa sfiorata da Ludovica Ciarpaglini lo scorso autunno a Londra contro la campionessa in carica Bernise Alldis nella muay thai, disciplina extra calcistica ma gestita dalla FCPS, tocca infatti adesso al FootGolf portare alta la bandiera del Principato in una manifestazione iridata.

Nei mondiali FIFG in corso di svolgimento nel prestigioso scenario di Orlando in Florida sono infatti cinque i portacolori della nazionale italiana provenienti dal Bitta FootGolf Team di Genova, storica partner della FCPS, per i quali la partecipazione ha valore ‘doppio’ con la maglia di Seborga in aggiunta a quella ufficiale dell’Italia.

“Siamo davvero felici di aver dato il nostro contributo a questa proposta – ha commentato il DS della FCPS Matteo Bianchini – per la quale ringraziamo il Presidente del Bitta Team Luca Taliercio che assieme al giocatore Massimiliano Melis abbiamo anche nominato l’anno scorso Commissari Tecnici della nostra rappresentativa di FootGolf. Proprio Massimiliano assieme a Carlo Brasesco, Ennio Singia, Enrico Diodato ed al campione italiano Edoardo Bosio sono i cinque atleti del Bitta all’interno della gigantesca delegazione italiana formata da 74 giocatori. Il mondiale è una manifestazione davvero imponente, lunga ed impegnativa per i quali facciamo i migliori auguri alla nazionale italiana ed in particolare ai nostri cinque portacolori che con i quasi 8.000 km superati per raggiungere Orlando hanno anche stabilito il nuovo record di distanza da Seborga mai raggiunto da un atleta in rappresentanza della nostra Federazione nonché la prima volta fuori dal continente europeo.”

I mondiali statunitensi si possono seguire tramite l'apposito sito Orlando2023.com e le app indicate sul sito medesimo.