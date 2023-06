19° Campionato Nazionale di Nuoto del Csi a Lignano Sabbiadoro, buoni risultati per gli atleti di Bordighera (Foto)

Oggi terza ed ultima giornata di competizioni del 19° Campionato Nazionale di Nuoto del CSI, nella piscina olimpionica di Lignano Sabbiadoro. Piccolo cambio di programma nella manifestazione. Infatti le staffette previste per domani mattina sono state anticipate al tardo pomeriggio di oggi. Sono stati 14 gli atleti della Asd Bordighera Nuoto, che sono scesi in vasca.

Anche quest’ultima giornata ha regalato grandi soddisfazioni. Ottima la prestazione di Elia Bertocchi ( 2006), che nella finale dei 100 rana si è confermato l’08° tempo a livello Nazionale per la categoria Juniores maschi.

Molto bene Samuele Ruotolo ( 2015) che si è guadagnato il pass per la finale dei 100 m stile libero con il 6° tempo, su 19 atleti e per la finale dei 50 m dorso con il 2° tempo a 60 centesimi dal primo. Ecco quindi la scelta degli allenatori Sabrina Floris e Alessandro Rebaudo, di optare di fare rinunciare alla finale dei 100 m stile l’atleta Samuele Ruotolo, dove avrebbe comunque, molto probabilmente confermato la 6° posizione, per giocarsi il jolly e provare a conquistare il gradino più alto del podio. Scelta che si è rivelata vincente, perché dopo avere dominato la seconda parte della gara, con una grinta e determinazione incredibile per un atleta così giovane, purtroppo il tocco finale sfortunato, ha confermato la seconda posizione ma ha soli 22 centesimi dal primo. Quindi una bellissima e meritatissima medaglia d’argento, anche se per noi è comunque come se fosse un oro.

Ecco tutti i risultati dei 100 m stile libero:

Per le femmine esordienti B: Sara Squitieri ( 2014) 19° su 31 atlete iscritte.

Per la femmine esordienti A, 69 le atlete iscritte: Violante Alborno Grilz, 2012 , 43°; Bianca Voivoda ( 2012 ) 45°; Victoria Pigounakis Jones 32°.

Per la categoria Ragazze su 70 atlete, Matilde Barbero (2009)si è classificata 27°. Per la categoria Cadette, su 37 atlete, Serena Squitieri ( 2006) 12° e Giorgia Violi ( 2006) 24°.

Infine per la Categoria M1 maschi, Edoardo Pozzebon ( 1994) ha ottenuto l’11° tempo.

Per gli altri risultati dei 50 dorso, ottenuto un altro 1° posto e quindi un’altra medaglia d’oro, conquistata da Sabrina Floris ( atleta e 1° Allenatrice della Bordighera Nuoto); Sara Squitieri 27° su 35 atlete; Matilde Barbero, 21° su 52 atlete; Bianca Voivoda 28° su 59 atlete; Irida Sabli, ha mancato di poco la finale con il 13° su 39 atlete e, infine, l'altro atleta Maste3, Sergio Dolce, classificatosi al 5° posto.

A concludere la giornata il piazzamento al 6° posto di Serena Squitieri nella finale diretta dei 200 misti Cadette femmine, su 13 atlete. Di tutto rispetto anche il piazzamento della Bordighera Nuoto, per riguarda il medagliere e nella classifica delle società, considerato che comunque hanno portato 16 atleti.

"I risultati ottenuti dagli atleti della Asd Bordighera Nuoto sono stati eccellenti. Tutti hanno migliorato i propri tempi personali in quasi tutte le specialità in cui si sono cimentati. I piazzamenti ottenuti, sono stati quasi tutti, sempre nella prima metà delle classifiche e, visto l’elevato livello degli atleti partecipanti a questo 19° Campionato Nazionale, non si può che essere fieri ed orgogliosi anche della spedizione di quest’anno. Ci sono stati ben 9 podi (4 ori, 1 argento e 4 bronzi)" - commenta Bordighera Nuoto - "Sicuramente c’è ancora molto da lavorare per riuscire il prossimo anno, a salire ancora più numerosi sull’ambito podio, ma siamo sicuri che sia i ns atleti che i ns allenatori, grazie alla loro dedizione, impegno, passione e professionalità, coglieranno l’obiettivo nel segno. Grazie a tutti per le belle emozioni che ci avete fatto vivere".