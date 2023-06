Patto di Amicizia tra Molini di Triora e il Castello di Montegiardino nella Repubblica di San Marino

Nell'ultimo consiglio comunale di Molini di Triora è stato approvato ‘il Patto di Amicizia’ tra il Comune della valle Argentina e il Castello di Montegiardino nella Repubblica di San Marino. "Questo delibera - spiega Gianluca Ozenda, Presidente del Consiglio Comunale di Molini di Triora - segna la nascita di un rapporto stretto di collaborazione ed interscambio tra le due realtà, i Castelli per la Repubblica di San Marino sono l’equivalente dei nostri Comuni Italiani, come il Capitano di Castello è il corrispondente dei nostri Sindaci".

Il patto di Amicizia è praticamente un ‘quasi gemellaggio’. "Si è preferita questa forma poiché la normativa sanmarinese prevede che i gemellaggi veri e propri debbano essere approvati anche dal Ministero degli Interni della Repubblica, per cui si è scelto una forma un po’ più snella che comunque potrebbe presto portare ad un Gemellaggio vero e proprio" - precisa Ozenda.



Le trattative per portare a compimento questo atto erano in corso da tempo e per conto del Comune di Molini di Triora portate avanti dal Presidente del Consiglio Comunale Gianluca Ozenda e dal Sindaco Manuela Sasso, per il Castello di Montegiardino dal Consigliere Prof. Marco Biagini e dal Capitano di Castello Giacomo Rinaldi). La stessa pratica è passata dalla approvazione della Giunta del Castello di Montegiardino che ha già deliberato favorevolmente lo scorso 25 maggio, all’unanimità e ora con la delibera del Consiglio Comunale di Molini di Triora assunta anch’essa all’unanimità lo scorso 31 maggio l’iter è arrivato in porto. Manca solo la sottoscrizione formale del Patto di Amicizia da parte dei rispettivi primi cittadini.

"Le motivazioni che hanno portato alla stipula del gemellaggio sono diverse - conclude il presidente Ozenda - Storicamente Molini di Triora dal 1261 al 1797 ha fatto parte dell’Antica Repubblica di Genova per poi, dal 1797 al 1805, far parte della Repubblica Ligure, così come Montegiardino che da molti secoli fa parte della Repubblica di San Marino. I due borghi hanno lo stesso Santo Patrono cioè San Lorenzo Martire. I colori civici di Molini di Triora sono il bianco e l’azzurro come la Repubblica di San Marino, anzi la fascia del presidente del Consiglio Comunale di Molini di Triora è simile a quella dei Capitani di Castello della Repubblica, eccezion fatta, ovviamente, per la presenza dello stemma italiano. Curiosamente il territorio della Repubblica di San Marino è suddiviso in nove Castelli e il territorio del Comune di Molini di Triora è diviso in nove frazioni. Ora si stanno già studiando progetti di collaborazione, soprattutto in campo turistico e culturale che potranno sicuramente portare un notevole aspetto positivo, nei prossimi mesi potrebbero già vedere la luce alcune iniziative di promozione reciproca".