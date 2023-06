Speciale Weekend: un inizio giugno all’insegna della cultura, della musica e delle passeggiate enogastronomiche

Questo fine settimana nella nostra provincia ce n’è veramente per tutti i gusti anche per i più esigenti. Uno su tutti è la 22ª edizione del ‘Festival della cultura mediterranea’.

Decine di case editrici, non solo dalla Liguria, ma anche dal Piemonte e da altre regioni italiane, daranno vita alla tradizionale fiera del libro di Imperia che resterà aperta dalle 9 alle 20 sino a domenica. Il programma prevede incontri con l’autore in diverse ambientazioni, ma anche mostre, interventi musicali e momenti ludici. Il polo principale è la tensostruttura dell’Isola Mediterranea in piazza Serra, con presentazioni introdotte da Alida Civile e dallo showman Gianni Rossi.



Fra gli appuntamenti di sabato alle ore 16.45 il giornalista Antonio Di Bella, noto corrispondente del TG3 da New York presenterà il suo libro ‘Gli Stati Uniti (ed. Rizzoli. Alle 17.30 la cantautrice, polistrumentista e direttrice d’orchestra Francesca Michielin illustrerà ‘Il cuore è un organo’. Alle 18.50 è atteso Ezio Greggio, conduttore tv, comico, attore e regista, con la sua biografia ‘N. 1: una vita di avventure, incontri, scherzi e risate’.

Domenica alle 17.30 l’appuntamento è con il giornalista e saggista Marcello Sorgi e il suo libro ‘Mura. La scrittrice che sfidò Mussolini’. Nell’Isola Bianca davanti al Mercato coperto di via Cascione, per gli incontri presentati da Marco Corradi, saranno protagonisti docenti e studenti. Nell’Oasi del Gusto di via XX Settembre, a cura di Claudio Porchia, gli appuntamenti verteranno sull’enogastronomia. Altri incontri con l’autore, introdotti da Francesco Basso, al caffè Maurizio & Charlie di via XX Settembre (la brochure con tutti i dettagli a questo link).



Rimanendo in tema di libri segnaliamo la 1ª edizione del Premio Strega Poesia. I cinque libri finalisti della prima edizione, che si ritroveranno questa sera alle 21.30 in Piazza dei Corallini a Cervo, sono: Silvia Bre, Le campane, Einaudi; Umberto Fiori, Autoritratto automatico, Garzanti; Vivian Lamarque, L’amore da vecchia, Mondadori; Stefano Simoncelli, Sotto falso nome, Pequod; Christian Sinicco, Ballate di Lagosta, Donzelli. Intermezzi musicali a cura di Eugenio Ripepi (voce, chitarra), e Corrado Trabuio (violino).



Spazio anche per molteplici eventi enogastronomici di più giorni ospitati nei comuni di Chiusavecchia, Vallecrosia, San Bartolomeo al Mare, Ospedaletti, Cipressa e Molini di Triora.



Stand di prodotti tipici, degustazioni, mostre, musica e animazione per famiglie è quanto si troverà all’‘Expo Valli Impero & Maro’, evento che offrirà oggi e domani una grande vetrina delle eccellenze del territorio: oltre alla parte espositiva con gli stand delle aziende agroalimentari e artigianali della valle nel cuore di Chiusavecchia, non mancheranno: degustazioni, laboratori di cucina, presentazioni, visite guidate in aziende e musei, e tante attività outdoor. Oltre agli assaggi dei prodotti tipici, nei ristoranti della vallata sarà possibile gustare le specialità della tradizione ligure. Il lavoro di squadra e la collaborazione dei borghi delle valli tra le altre cose, metterà in tavola all’Expo le specialità locali grazie alla presenza delle Pro Loco: Bestagno con rostelle, cundiun e panino alla contadina; Conio con lo ‘zemin’ con i fagioli di Conio e croccante; Lucinasco con le ‘Buje’; Borgomaro con salsiccia e coniglio; Pontedassio con la cima alla genovese; Villa Guardia con vitello tonnato e crostata. Spazio anche a musica, danze e animazione per famiglie. Focus particolari riguarderanno l’olio extravergine di oliva taggiasca, il vino, il pesto e il pesce azzurro. Ed ancora la valorizzazione delle eccellenze locali sarà oggetto di performance teatrali e di uno spettacolo (il programma completo a questo link).



C’è tempo ancora oggi per visitare ‘Winearound in Riviera’ in programma dalle 18.00 alle 24.00, nei giardini della Casa Valdese di Vallecrosia. Protagoniste dell'evento oltre 350 etichette in degustazione da tutta Italia, birre artigianali e gastronomia del territorio. Si tratta di un vero e proprio percorso all’interno della produzione vitivinicola italiana, con etichette che spaziano dalla Val d'Aosta alla Sicilia e un'area dedicata a una selezione di spumanti italiani, dai più rinomati Franciacorta, Trento e Prosecco ai Metodo Classico da vitigno autoctono.

Nella parte dedicata alla gastronomia, prodotti DOP, IGP e tipicità locali in assaggio e in vendita, con le DECO del Biscottificio Gibelli, e un ricco menu di ristorazione dedicato ai piatti della tradizione gastronomica del territorio, da abbinare ai vini in degustazione, con le proposte a base di pesce dello chef Federico Lantieri dell'Osteria Martini di Pigna e di Luciana & Sergio di Vallecrosia, i salumi e formaggi Dop piemontesi e l'hamburger di Fassona di Stra Good, per concludere con la pasticceria Dulcis in Fundo di Vallecrosia. Spazio anche per i più piccoli, che potranno liberare la propria creatività nell'area a loro dedicata, con una sana merenda a base di frutta.



Dopo il rinvio causa maltempo, ritorna domani ad Ospedaletti ‘Passeggiando Assaporando’, passeggiata enogastronomica alla scoperta del territorio che anche quest'anno si sviluppa lungo un 'percorso gastronomico' da effettuare a piedi o con il parziale utilizzo di un bus-navetta gratuito a disposizione dalle 12 alle 16. Il tragitto prende il via davanti al Comune in Via XX Settembre dove dalle 10 sarà operativa la biglietteria, un'ora dopo verranno aperti i primi due punti di ristoro e a mezzogiorno l'apertura riguarderà tutti i punti previsti. Dopo aver acquistato il biglietto, i partecipanti troveranno nella vicina Piazza IV Novembre il portabicchiere, la mappa e una bottiglia d'acqua, per proseguire verso la storica Piazza sant'Erasmo con il ristoro di focaccia e sardenaira. Attraversato il Corso Regina Margherita, si raggiungerà Piazza Europa con ristoro di frittelle di verdura. A quel punto scatta la tappa più impegnativa che porterà il corteo sino al dominante Piazzale delle Porrine (raggiungibile anche con bus navetta) dove per un quanto mai necessario ristoro verranno preparate porzioni di penne al ragù. Tappa successiva sarà quella che, tornando a ritroso, proporrà rostelle-arrosticini nel Piazzale del Pontino. Con il tour di Ospedaletti quasi al termine, il sesto punto di ristoro offrirà porchetta con contorno di insalata in piazza San Giovanni. Ancora un piccolo sforzo e 'Passeggiando Assaporando 2023' terminerà presso La Piccola (ex scalo merci) per un meritato finale a base di crema al caffè. In ogni punto di ristoro saranno disponibili bevande o bicchieri di vino e la colonna sonora della manifestazione sarà a cura dell'Accademia Musicale di Ospedaletti. Sono previsti due menù: completo a 18 euro, per bimbi under10 a 10 euro.



San Bartolomeo al Mare ospita oggi e domani le Fattorie di Gusto. Un weekend dedicato allo shopping tra palme e mare, durante il quale i visitatori troveranno numerosi stand di artigianato di qualità unitamente ad alcune delle aziende aderenti a Confesercenti. Nel corso di ‘Fattorie di Gusto’ verranno inoltre promossi tour degustativi, poi effettivamente operativi dal 5 giugno, organizzati da Confesercenti con la collaborazione dal Frantoio Sant’Agata di Oneglia. In occasione della manifestazione, il Club Nautico cittadino proporrà una prova gratuita di vela per i giovani di tutte le età (a partire dai 6 anni).



Con 10 band e due dj, dopo tre anni di stop dovuti alla pandemia, torna ‘Cipresstock’, una delle manifestazioni fra le più seguite della Liguria. L'evento avrà luogo nella suggestiva, e collaudata, cornice della Torre Gallinaro a Cipressa. Si tratta dell'appuntamento principe organizzato da I Compagni Di Bacco con filo conduttore la ricca cucina e produzioni del Birrificio 1801 ma la protagonista principale resterà la musica. Oggi, ultima giornata spazio al Duo Frei, Chiara Ragnini, Mr. Sleazy, Radio Reset, The Wavers 51 e Dj Gash. Grande protagonista anche la gastronomia con un ricco menù. Così ci saranno primi piatti, rostelle, salsiccia, porchetta, frittura di totani, caciocavallo impiccato e molto altro.

Infine questa sera Andagna, frazione di Molini di Triora, dalle 19.30, ospiterà ‘E Lizzette de San Zane’, manifestazione che creerà un’atmosfera unica, dove a far da padroni saranno i cinque sensi. E Lizzette de San Zane, in italiano le Lucciole di San Giovanni, guiderà i partecipanti attraverso un percorso enogastronomico, accompagnato dalla calda atmosfera dei lumini, arricchito dal tour nei caratteristici carruggi del paese, gustando i piatti salati e dolci offerti nelle apposite aree. Una manifestazione per grandi e piccini, nella magia delle prime notti d’estate.

Saranno previsti due itinerari, uno per chi vorrà gustare ottimi bicchieri di vino accompagnati da abbondanti stuzzichini, l’altro per chi vorrà cenare in loco, gustando i piatti tipici di Andagna. All’ingresso i partecipanti potranno scegliere il percorso che preferiscono, lasciandosi tentare dalle golose specialità tipiche della zona. La manifestazione, inoltre, ospiterà il concorso per band emergenti ‘Belin, che band!’ che si svolgerà a partire dalle ore 21.00 (i dettagli a questo link)

Concludiamo segnalandovi due appuntamenti imperdibili: la possibilità di visita alla Nave Palinuro all’ancora nel porto di Imperia e la passeggiata a Sanremo sulle tracce di Italo Calvino.

Ancora per oggi in porto a Imperia ci sarà la possibilità di visitare la Palinuro, la nave scuola della Marina Militare, il gioiello minore dopo Il Vespucci della scuola degli allievi sottufficiali. L’accesso sarà possibile dalla Banchina Aicardi dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 16.00 alle 19.30.



Oggi a Sanremo si avrà la possibilità di scoprire i luoghi di Calvino attraverso una passeggiata alla scoperta della città, accompagnati dalla scrittrice e giornalista sanremese Laura Guglielmi. Pur senza dargli i natali, Sanremo è centrale nella biografia di Italo Calvino perché vi trascorse gli anni fondamentali della sua formazione. ‘San Remo continua a saltar fuori nei miei libri, nei più vari scorci e prospettive’ dichiarò lo scrittore in una celebre intervista.

Proprio su questi scorci si articola l'itinerario calviniano a Sanremo che l’iniziativa vuole rivelare a cittadini e turisti. Con questa mappa il viaggiatore curioso potrà seguire le tracce dell'opera di Italo Calvino, cercare il sentiero dei nidi di ragno e l'albero del barone rampante, ritrovare tra le strade di Sanremo, le impalpabili città invisibili. Il ritrovo è fissato alle 15.30. sul Lungomare Italo Calvino, ex stazione ferroviaria.





Per conoscere tutti i dettagli degli eventi proposti e leggerne molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

Gli eventi della Costa Azzurra

Gli eventi della Provincia di Savona

Gli eventi della Provincia di Cuneo