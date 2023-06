Terminata la stagione agonistica è tempo di bilanci per il Volley Team AmaTaggia

La stagione pallavolistica per il Volley Team ArmaTaggia sta volgendo al termine ed è tempo di bilanci. Un grande lavoro, come sempre, è stato svolto da Fabrizia Fontanesi, colonna portante della società, che ha seguito i gruppi più giovani con grande soddisfazione.

La serie D, conquistata l’anno scorso con la vittoria in 1° Divisione, è stata mantenuta con un ottimo lavoro del coach Luca Ferrari. Un progetto questo partito 4 anni fà grazie alla collaborazione con la Scuola di Pallavolo Mazzucchelli che, dando fiducia alla nostra società e al nostro staff tecnico ha permesso a sue tesserate di partecipare a questo progetto ambizioso, sfociato con la promozione e il mantenimento della categoria nel campionato regionale, progetto rallentato solo dalla pandemia.

Sempre grazie a questo connubio, la squadra di 2° Divisione parteciperà, domenica 4 giugno a Imperia, alle final four per accedere in Prima Divisione. La squadra guidata dal giovane Lorenzo Gallina è cresciuta durante l’anno grazie anche al lavoro di squadra con Luca Ferrari. Domenica le uniche due squadre ponentine a giocarsi il titolo ( insieme al V.B.C. Volley Ball Club Savona e l’Albisola pallavolo) sono proprio il Volley Team ArmaTaggia Edilizia Crescente e le cugine Mo.de. Distribuzione Mazzucchelli Sanremo.

Questo a conferma del buon lavoro di programmazione svolto dalle due società: “Crediamo in questa collaborazione - sottolinea il presidente del Volley ArmaTaggia - ci aspettano sfide importanti nei prossimi anni, e insieme possiamo vincerle”.