Calcio, la Polisportiva Vallecrosia Academy partecipa al 2° Trofeo Nazionale di Verona (Foto)

La Polisportiva Vallecrosia Academy parteciperà al 2° Trofeo Nazionale di Verona, che si svolgerà dal 2 al 4 giugno presso gli impianti dell’Hotel Antares a Villafranca di Verona.



“Con piacere si ripete l’avventura dello scorso anno, la Polisportiva Vallecrosia Academy è stata infatti invitata a partecipare al 2° Trofeo Nazionale di Verona" - fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy - “Quest’anno la società parteciperà con le annate Esordienti 2010, Pulcini 2° anno 2012 e Pulcini 1° anno 2013”.



La società è molto fiera ed orgogliosa di poter rinnovare la partecipazione ad un evento di tale portata. ”Dopo la fantastica esperienza dell’anno scorso, ecco la seconda edizione del Trofeo Nazionale di Verona. Un torneo spettacolare all’interno di un impianto sportivo unico in tutta la penisola, hotel, piscina, campi da calcio in erba naturale bellissimi, tutti nello stesso posto. Dopo l’edizione strepitosa dello scorso anno con la partecipazione di 138 squadre dilettanti e 41 professioniste, ci apprestiamo a vivere la nuova con numeri più alti: 154 dilettanti in rappresentanza di ben 14 regioni italiane e 35 professioniste delle società Bologna, Brescia, Cesena, Cittadella, Hellas Verona, Juventus, L.R. Verona, Modena, Parma, Reggiana, Sassuolo, Sudtirol ed Udinese” - sottolinea la società biancorossa.