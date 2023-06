Arti Marziali: buoni risultati per due atleti del Budo Sanremo all'ultima tappa del circuito europeo U18 (Foto)

E’ andata in scena nello scorso weekend a Coimbra, in Portogallo, l'ultima tappa del circuito europeo riservato agli Under 18 prima del prossimo campionato continentale di Judo della stessa categoria.

Hanno preso parte alla competizione per il Budo Sanremo Valentina Palagi (-63Kg) e Nicole Di Michele (-70Kg). Buona prova per Valentina che, nel primo incontro, riesce ad andare in vantaggio contro l'atleta danese poi terza nella competizione, dovendo cedere a 4 secondi dalla fine dell'incontro per somma di ammonizioni. Nei recuperi si trova ad affrontare una medagliata atleta tunisina che le preclude la possibilità di procedere nella gara. Paga l'emozione del suo esordio Nicole, che cede al primo incontro contro una atleta portoghese commettendo un errore che le preclude il cammino verso il podio.

"Come tecnico – ha detto Nicola Gianforte - raccolgo i feedback positivi di questa gara che ci ha dato conferma di come le ragazze siano pronte a combattere su questi palcoscenici. Ora ci aspettano gli ultimi appuntamenti della stagione e poi un periodo estivo in cui prepareremo la prossima stagione per dare continuità a quanto già costruito e cercare di conquistare qualcosa in più, inoltre passeremo un giugno da tifosi in quanto il Bronzo di Giulia Bonzano, Budo Semmon Gakko Genova, ha fruttato una nuova convocazione agli europei per la compagine genovese".