Taggia: inaugurato il rinnovato campo del Centro Sportivo Parrocchiale a Levà, opera nata dalla generosità della comunità (foto)

Si tratta di una struttura molto usata che trova così una nuova vita attraverso questo intervento che ha interessato sia la copertura in sintetico dello spazio di gioco ed alcuni muri con un'opera di tinteggiatura. Il ritrovato campo delle opere parrocchiali era atteso da tempo come testimonia la grande partecipazione delle famiglie al momento odierno. La giornata è terminata in un clima di gioia e serenità con un picnic presso l'area esterna e con i gonfiabili per tutti i bimbi.