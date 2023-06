Ambasciatori Grande Milano nel mondo, Mainini: "Gori e Bucci esempi di Pa virtuosa"

(Adnkronos) - “Marco Bucci, sindaco di Genova, e Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, sono due esempi di servizio di pubblica amministrazione virtuoso. L’uno ha saputo riportare Genova ad essere una grande Genova grazie al nuovo ponte, l’altro ha fatto in modo che la pandemia terminasse nella felicità di essere nominati città della cultura 2024. Il segreto di queste amministrazioni virtuose è sapere dove andare e raggiungere la meta con grande entusiasmo”. Così Daniela Mainini, presidente del Centro studi Grande Milano, a margine dell’evento ‘Grandi sindaci: creare città sostenibili’, organizzato da Centro studi grande Milano, di cui Bper Banca è sponsor e durante il quale sono stati consegnati i premi ‘Ambasciatori Grande Milano nel mondo’ al sindaco di Bergamo Giorgio Gori e al primo cittadino di Genova Marco Bucci.

“All’interno del centro studi Grande Milano abbiamo tutti gli ex sindaci del capoluogo meneghino - ha aggiunto Mainini - quello che vogliamo dire con questo premio è che, nonostante le diverse idee politiche, l’amore per il territorio vince. Non a caso il nostro simbolo è ‘Amare Milano’. Nonostante le diversità si può lavorare insieme e credo non ci sia nulla di meglio che lavorare sul capitale umano, questa credo sia la grande lezione di oggi”.