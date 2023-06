Target: Be Tactical, l’importanza della sicurezza e della difesa personale

Be Tactical nasce nel 2014 dalla passione di Alessandro Zanin per i coltelli. Il titolare del negozio inizia a disegnare e progettare dei coltelli innovativi per realizzare il suo sogno. Con intraprendenza e coraggio riesce ad ottenere il suo primo colloquio con la “Fox”, un’importante azienda di Maniago e realizza per il loro un coltello per la difesa e il combattimento.

Dopo questo primo successo, Alessadro Zanin decide di collaborare con l’azienda “Maserin”, sempre di Maniago, con cui oggi ha un bellissimo rapporto lavorativo e progetta con loro la prima ascia disegnata in Italia e presentata in America. Segue poi la produzione di numerosi coltelli “Maserin” con linee molto particolari, l’azienda infatti, che da sempre realizzava linee sportive, si affida ad Alessandro per progettare insieme a lui linee futuristiche. Le idee del titolare di Be Tactical nascono dopo aver studiato arti marziali per diversi anni, per questo le linee dei coltelli sono sempre più distintive e a tratti marziali.

Be Tactical offre ai suoi clienti prodotti inerenti alla sicurezza e alla difesa personale come protezioni passive ad uso miliare e di polizia, spray, calzature tecniche, illuminazione professionale, manette, balistica anti proiettile, materiale anti taglio e anti perforazione. Il negozio è l’unico in Liguria a fornire prodotti che rappresentano la ASP (Assistenti di Sicurezza Pubblica). Alessandro Zanin è inoltre istruttore certificato e tiene corsi di tiro e di difesa personale, nel suo negozio infatti è presente un piccolo corner dove insegna tutto ciò che c’è sa sapere sulla sicurezza e sulle armi da fuoco.

L’aspetto del lavoro di Alessandro che lo affascina di più è l’avere un training diretto e personale con ogni cliente, in modo da potergli trasmettere le tecniche di questa passione.

(Riprese e montaggio Matteo Giovannini)