Domenica a Taggia torna 'Levà Canta': musica, cibo, divertimento e tanta solidarietà

Domenica nel parcheggio Lentisco, in via San Francesco a Taggia, in localita Levà tornerà "Levà Canta". Sesta edizione dell'evento organizzato dai volontari di “Levà C’è”, in collaborazione con il Comune di Taggia e la Parrocchia di Ss. Francesco Saverio e Paola Romana di Levà. Il ricavato della serata sarà devoluto interamente a favore del CAV – Centro Aiuto alla Vita di Taggia.