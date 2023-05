Pallapugno: l'Imperiese sorride due volte, vittorie in trasferta per le formazioni di Serie A e C1

Doppio confronto e doppio sorriso per Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese. In Serie A, Federico Raviola espugna il 'Ferro Bialera' di Ceva per 9-2, nel primo turno del girone di ritorno. Partita poco spettacolare e che vive di equilibrio nei primi quattro giochi. Poi il capitano dell'Imperiese prende il largo e si porta a casa la vittoria, grazie alla quale sale a sette punti in classifica raggiungendo il secondo posto.

Stessa posizione occupata dalla quadretta di Daniele Grasso in Serie C1 che, sempre ieri sera, ha raccolto il sesto punto della stagione vincendo 9-1 a Caraglio nel recupero della settima giornata.